شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل معلمات «ابتدائية بالباحة» طلبت «التعليم» منهن كشف أسئلة الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت عددٌ من معلمات المرحلة الابتدائية بتعليم الباحة عن غضبهن من تعميم بحضور المعلمات لتدقيق أسئلة الاختبارات مع مشرفاتهن.

وأوضحت المعلمات أن ذلك يعد تناقضًا لتعاميم الوزارة التي تؤكد أهمية سرية أسئلة الاختبار ومنع الإطلاع عليها لغير معدّتها والتي تكون تحت مسؤوليتها، كما لفتت المعلمات إلى أن ذلك تشكيكًا في إمكانات المعلمات اللاتي أمضى بعضهن ثلاثة عقود في الميدان التعليمي.

وتساءلت المعلمات:” مَن يتحمل مسؤولية سرية هذه الأسئلة وهل تستطيع المشرفة المطّلعة على ورقة الأسئلة تدوين اسمها وتوقيعها على الورقة لتشترك في مسؤوليتها؟”، موضحات أن الوقت متأخر لإعداد دورة تدريبية والتي يفترض تسليم الأسئلة لخزانة المدرسة الأسبوع الحالي.

ومن جهته، ذكر متحدث تعليم الباحة أن الأسئلة المطلوب إعدادها تجريبية فقط وأن الدورة مجدولة منذ بداية العام الدراسي، والتي صدر قرار وزير التعليم نهاية صفر