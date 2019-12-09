شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: ‏حالة مطرية تؤثر على أجزاء من الرياض والشرقية والحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أنه متوقع اليوم حالة مطرية تؤثر على أجزاء من مناطق ‎الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.

وأوضح ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه لبقية المناطق متوقع استقرار جوي، حيث يتربع مرتفع جوي وكتلة باردة فوق أجواءنا.