- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: حالة مطرية تؤثر على أجزاء من الرياض والشرقية والحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أنه متوقع اليوم حالة مطرية تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.
وأوضح ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه لبقية المناطق متوقع استقرار جوي، حيث يتربع مرتفع جوي وكتلة باردة فوق أجواءنا.
كانت هذه تفاصيل خبر «المسند»: حالة مطرية تؤثر على أجزاء من الرياض والشرقية والحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.