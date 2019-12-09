شكرا لمتابعة خبر عن «المراعي» تعين ماجد نوفل رئيسا تنفيذيا للشركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس إدارة شركة المراعي قرارا بتعيين ماجد مازن نوفل رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 1 يناير 2020م.
ويأتي القرار تماشياً مع خطة الشركة، حيث أن جورجيس شوردريت ستنتهي مهامه في 31 ديسمبر 2019م، وسيواصل العمل كمستشار لمجلس الإدارة.
وكان ماجد مازن نوفل التحق بشركة (إرنست ويونغ) بالرياض عام 1992م حيث عمل في خدمات التدقيق والتأكيد لمدة تسع سنوات، ثم التحق بشركة المخابز الغربية (لوزين) في جدة في منصب المدير المالي لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة المخابز الغربية بعد استحواذ شركة المراعي عليها، واستمر في هذا المنصب لمدة أربع سنوات تقريباً.
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