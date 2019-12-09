شكرا لمتابعة خبر عن بلدية القطيف تبدأ إجراءات نزع ملكية 39 عقارا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أخذت بلدية محافظة القطيف، في استكمال إجراءات نزع ملكية 39 عقارا واقعا في شمال الناصر بالمخطط المعتمد رقم (ش ق 1571)؛ لفتح مسار شارع عرض (40م) الممتد من ميدان كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع ” الجبيل – الدمام ” .
ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن النمو السكاني في المحافظة أحد العوامل التي تتسبب في أزمة مرورية أخلّت بانسياب الحركة المرورية.
وأشار ” الحسيني ” إلى أن هذا الأمر دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق؛ ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على جميع الأصعدة.
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