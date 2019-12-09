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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وسائل إعلام إماراتية مقتل محمد سامح ناصر هيثم اليافعي، على يد الضابط السعودي، محمد الشمراني، الذي اطلق النار على قاعدة أمريكية في فوريدا.بحسب موقع إرم نيوز الإماراتي.

وكشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية قتيلين قضيا في حادثة إطلاق النار من قبل المتدرب السعودي محمد الشمراني في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، ويتعلق الأمر بكل من الطيار محمد سامح هيثم (19 عامًا) من فلوريد، والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عامًا)، وكلاهما من سلاح البحرية وكانا يدرسان بالقاعدة.

وأكدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن القتيل محمد سامح ناصر هيثم اليافعي، هو مواطن أمريكي من أصل يمني جنوبي، وقد التحق بالبحرية الأمريكية قبل شهرين من وقوع الحادث.

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ورد الآن.. وسائل إعلام إماراتية تعلن مقتل ‘‘اليافعي‘‘ برصاص غادرة من ضابط سعودي بارز (صور)



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وقال النشطاء، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن سامح هيثم قتل أثناء محاولته إيقاف مطلق النار، لكن بيان البحرية الأمريكية لم يتطرق لتلك التفاصيل.

ويعيش هيثم منذ سنوات في أمريكا.