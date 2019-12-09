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عدن - ياسمين التهامي - قد تساهم العديد من العوامل إذا ما وُجدت بزيادة عرضة الشخص للإصابة بحصى الكلى، أبرز هذه العوامل تكون على النّحو الآتي:

وجود إصابات أخرى ضمن العائلة نفسها، بالإضافة إلى إصابة المريض سابقاً بحصى الكلى.

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إحذر : هذه الأسباب قد تصيبك بحصوات الكلى وتدمر خصيتيك



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المعاناة من حالة الجفاف: تُعدّ من أكثر العوامل تسبّباً بتكوين حصى الكلى، وتنتج من عدم تناول المريض لكميّاتٍ كافيةٍ من السوائل اللازمة لتخفيف تركيز المعادن والمُركّبات الكيميائية ومنع تكوينها للحصى.

تناول بعض الأنواع من الأطعمة: خصوصاً تلك الغنيّة بالبروتين والصوديوم.

المعاناة من السُمنة المفرطة. المعاناة من أمراض الجهاز الهضمي، مثل: أمراض القولون الالتهابيّة، وكذلك الخضوع لعمليّات جراحيّة في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى المُعاناة من الإسهال المزمن. ا

لإصابة بحالات مرضيّة أخرى: مثل مرض فرط إفراز الغدد جارات الدرقيّة، بالإضافة إلى مرض الحماض الكلويّ النُبيبيّ، الذي ينشأ من انخفاض قدرة الكليتين على مُعادلة الأحماض ممّا يُسبّب ارتفاع الحموضة العامّة في الجسم، وقد تَنتج حصى الكلى من تناول بعض الأنواع من الأدوية.

علاج حصوات الكلى هنالك العديد من الإجراءات التي يُنصح المرضى باتّباعها في حال مُعاناتهم من نوبات الآلام المُصاحبة لحصى الكلى، فيجب على المريض تناول كميّاتٍ كبيرة من السوائل لزيادة إدرار البول ولمحاولة التخلّص من الحصى، وهنالك العديد من الأدوية التي قد يتناولها المريض، أبرزها مسكّنات الألم مثل باراسيتامول، وأيبوبروفين، وقد يتمّ اللجوء في بعض الأحيان لاستخدام المضادّات الحيويّة، وذلك إذا ما أُصيب المريض بالتهاب المسالك البوليّة كذلك، أمّا إذا أصيب المَريض بحصى الكلى المتكوّنة من حمض اليوريك، فقد يتمّ استخدام الأدوية التي تُقلّل مستوى هذا الحمض في الجسم. من طرق العلاج المُستخدمة للتخلّص من حصى الكلى عمليّة تُسمّى بتفتيت الحصى عبر الأشعّة فوق الصوتيّة، وتعتمد على تسليط كميّات مُعيّنة من هذه الأشعّة على مكان الحصوة لتكسيرها إلى أجزاء أصغر حجماً بإمكانها المرور عبر المسالك البوليّة إلى الخارج، وقد تُسبّب هذه العمليّة ظهور كدماتٍ على الخاصرتين أو أسفل البطن، وقد يتمّ اللجوء تحت ظروف مُعيّنة إلى إجراء جراحةٍ للتخلّص من حصى الكلى، وذلك في حال حدوث أي ضرر بالكلى أو كبر حجم الحصى بشكلٍ كبير.