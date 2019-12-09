بالصور: أمانة عسير تصدر بياناً حول تسمم 90 شخصاً بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم

أصدرت أمانة منطقة عسير اليوم الأحد بياناً حول تسمم 90 شخصاً بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم في مركز بحر أبو سكينة. وقالت الأمانة إنها تلقت بلاغاً حول استقبال مستشفى محايل عسير العام لـ90 حالة تسمم بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم، مشيرة إلى أن البلدية أغلقت المطعم، اليوم، احترازياً وأخذت عينات من الوجبات لإرسالها لمختبر البلدية، وعملت على تطبيق الأنظمة والغرامات بحق المطعم.

وأضافت أن أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للتأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت الأمانة أنها اتخذت الإجراءات التي تكفل سلامة الأغذية بالتعاون مع الجهات المختصة، مبينة أنها لا تدخر جهداً في أعمال الرقابة الصحية وتكثيف حملاتها الرقابية لضمان سلامة ما يُقدم للمستهلك. وأشارت إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء التحاليل المطلوبة للمصابين، وقد غادر 58 منهم المستشفى وهم بصحة جيدة.