كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن تواجد نوع سجائر في السوق السعودي؛ مصدرها شركة “شملان” المحسوبة على ميليشيات الحوثي.
وبحسب صحيفة “الوطن”؛ فإن انقطاع الدخان القديم وظهور سجائر جديدة أو ما يُعرف بـ”بالدخان المغشوس”، أدى لانتشار أنواع من خارج المملكة وبأسعار منخفضة تتراوح ما بين 10 و12 ريالاً للبكت مقارنة مع سعر بيع السجائر المعروفة سابقًا في السوق. وعقب التقصي حول ذلك النوع من السجائر؛ وُجد أنه نوع سجائر يمنية الصنع يطلق عليها دخان «شملان»، وثبت أنها تعود لمصنع مقره صنعاء يعود لشركة محسوبة على ميليشيات الحوثي الانقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد “الدخان المغشوش” .. ظهور “سجائر حوثية” تباع بالسوق السوداء بأسعار مخفضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.