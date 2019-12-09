بعد “الدخان المغشوش” .. ظهور “سجائر حوثية” تباع بالسوق السوداء بأسعار مخفضة

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن تواجد نوع سجائر في السوق السعودي؛ مصدرها شركة “شملان” المحسوبة على ميليشيات الحوثي.

وبحسب صحيفة “الوطن”؛ فإن انقطاع الدخان القديم وظهور سجائر جديدة أو ما يُعرف بـ”بالدخان المغشوس”، أدى لانتشار أنواع من خارج المملكة وبأسعار منخفضة تتراوح ما بين 10 و12 ريالاً للبكت مقارنة مع سعر بيع السجائر المعروفة سابقًا في السوق. وعقب التقصي حول ذلك النوع من السجائر؛ وُجد أنه نوع سجائر يمنية الصنع يطلق عليها دخان «شملان»، وثبت أنها تعود لمصنع مقره صنعاء يعود لشركة محسوبة على ميليشيات الحوثي الانقلابية.