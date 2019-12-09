بالصور.. إخماد حريق في مستودعي موبيليا وقطع غيار بجدة

تمكَّنت مديرية الدفاع المدني بجدة، من إخماد حريق اندلع في مستودعين للموبيليا وقطع الغيار جنوب المحافظة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني- عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن مدني جدة أخمد حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة، يحتويان على موبيليا وقطع غيار، مشيرًا إلى عدم وقوع أي إصابات.

وكان مدني جدة، قد أخمد يوم 6 ديسمبر الجاري، حريقًا اندلع في مركز تجاري لقطع الغيار والزينة والتجنيد بطريق مكة كيلو 2؛ دون وقوع أي إصابات.

كما نجح فريق الدفاع المدني بمحافظة جدة يوم 7 ديسمبر الجاري، في السيطرة على حريق اندلع في أحد المراكز التجارية لقطع الغيار والزينة والتجنيد؛ دون وقوع إصابات.