بالصور.. إخماد حريق في مستودعي موبيليا وقطع غيار بجدة

تمكَّنت مديرية الدفاع المدني بجدة، من إخماد حريق اندلع في مستودعين للموبيليا وقطع الغيار جنوب المحافظة.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني- عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن مدني جدة أخمد حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة، يحتويان على موبيليا وقطع غيار، مشيرًا إلى عدم وقوع أي إصابات.
وكان مدني جدة، قد أخمد يوم 6 ديسمبر الجاري، حريقًا اندلع في مركز تجاري لقطع الغيار والزينة والتجنيد بطريق مكة كيلو 2؛ دون وقوع أي إصابات.
كما نجح فريق الدفاع المدني بمحافظة جدة يوم 7 ديسمبر الجاري، في السيطرة على حريق اندلع في أحد المراكز التجارية لقطع الغيار والزينة والتجنيد؛ دون وقوع إصابات.
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