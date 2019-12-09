الحصيني: حالتان ممطرتان على مناطق بالمملكة.. تبدأ غدًا

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، حالتين ممطرتين على مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن هناك حالتين ممطرتين متوقعتين؛ الأولى تبدأ غدًا الثلاثاء والثانية تبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف الحصيني أن الحالة الماطرة الأولى، متوقع بها هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والباحة وعسير، ومعظم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، ومعظم المنطقة الشرقية وجازان، وأجزاء من الشمالية، وبشكل أقل على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والجوف.

كما يتوقع أن تشمل أيضا الكويت والإمارات وعمان والعراق والشام.

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وأشار الحصيني إلى أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على وسط الشرقية وأيضًا على البحرين وقطر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، والرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة, والقصيم.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.