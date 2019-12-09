الشورى يبحث إضافة جديدة لنظام الإقامة المميزة وتعديل «حماية الطفل» اليوم

علمت «عاجل» أن مجلس الشورى سيناقش خلال الجلسة العادية السابعة، اليوم الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 106) وتاريخ 10-9-1440 هـ.

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

كما يناقش مجلس الشورى خلال جلسة الاثنين، تقرير اللجنة الصحية في شأن التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وفقاً لما قضى به الأمر الملكي رقم (8072) وتاريخ 13-2-1440 هـ، المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

مشروع نظام النقل المدرسي

ويناقش مجلس الشورى أيضًا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن «مشروع نظام النقل المدرسي» المعاد للمجلس، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

كما يبحث مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام العمل التطوعي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم

وخلال الجلسة المقررة اليوم الاثنين، يناقش مجلس الشورى كذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

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تعديل نظام حماية الطفل

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح «تعديل نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 14 وتاريخ 3-2-1436هـ، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن المقترح.

وتنص المادة (١٧) من نظام مجلس الشورى على أنه: «ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.

- إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.

- إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه».

وتنص المادة (23) من نظام مجلس الشورى على أنه: «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك».