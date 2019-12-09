درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة اليوم.. الرياض 21 ومكة 30

سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة تباينًا، ففي حين بلغت درجة الحرارة في العاصمة الرياض 21 درجة، فقد سجلت مكة المكرمة 30 درجة، أما المدينة المنورة فقد سجلت 25 درجة، وجدة 27 درجة، أما الدمام فكانت 22 درجة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، والقصيم).

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

ونرصد لكم درجات الحرارة الكبرى والصغرى لأهم مدن المملكة فيما يلي:

الرياض 21 - 12

مكة المكرمة 30 – 22

المدينة المنورة 25 - 13

جدة 27 - 22

الدمام 22 - 13