بالصور.. أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لملتقى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأحد، حفل اختتام الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه جمعية «لأجلهم» في فندق الإنتركونتننتال بالرياض .

وقال أمير الرياض، في تصريح صحفي، عقب الحفل: الحقيقة أن الإنسان يسعد في مثل هذه المناسبات حينما يرى أبناء الوطن وبناته يقفون في هذه المواقف المشرفة لرعاية هذه الفئة للمجتمع وبلا شك هذا الدور المهم جداً، ويعد دورًا من أدوار التكافل الاجتماعي فأرجو التوفيق للجميع، وجمعية «لأجلهم» بقيادة الأميرة نوف وزملائها بمجلس الإدارة، وأعتقد أنهم يخطون خطوات مميزة لمستوى رائع جداً ومنهج جميل ويقدمون هذه الباقات من هذه العطاءات لأبناء وبنات الوطن .

وأضاف أمير الرياض: وطننا ولله الحمد يشجع هذه الأمور جميعها بقيادة رائدنا وقائدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وهذه الدولة الرشيدة تقف مع هذه الفئات ومع العمل الاجتماعي.

وتابع قائلاً: أشيد بمن يتبارى ويقدم هذا الدعم في هذه الجمعيات التي تنظر إلى أن العطاء أهم أمورها وأهم ما يجب أن تقوم به فأرجو إن شاء الله أن يوفقوا جميعاً لرعاية الشؤون الاجتماعية، في هذا الأمر الذي تقدمه وأن يقفوا معه خير موقف لأننا في حاجة لمثل هذه الأمور ليكون التكافل الاجتماعي على أكمل صوره في بلدنا المعطاء.

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وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية «لأجلهم» الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر، كلمة أوضحت فيها الرؤية المستقبلية ورسالة الجمعية وأهدافها، مبينة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وتشرف عليها .

وأشارت إلى أن الملتقى شهد ورشًا ومحاضرات قدمها عدد من المختصين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وحضرها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وطلاب الجامعات والمهتمين بالمجال .

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض الجهات الداعمة، ثم التقطت الصور التذكارية.