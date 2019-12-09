مدير صحة عسير يوجه باستمرار العمل في مركز صحي بحر أبو سكينة لمتابعة حالات التسمم

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، باستمرار العمل ليل الأحد/ الاثنين، في مركز صحي بحر أبو سكينة بمحافظة محايل؛ لمتابعة الوضع الصحي لحالات التسمم التي وصلت المركز، والتي قد تتطلب التواجد وتقديم الاستشارات اللازمة لذوي المرضى .

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، مساء أمس الأحد، أن القطاع الصحي في محافظة محايل، استقبل عددًا من الحالات التي توجهت إلى أحد المراكز الصحية وتظهر عليها أعراض أولية يشتبه بأنها ناتجة عن تسمم غذائي.

وكشفت مصادر «عاجل» أن المركز الصحي في مركز بحر أبو سكينة لا يزال يتلقى حالات تسمم جديدة، بعد مرور نحو 12 ساعة من تسجيل أول حالة.

وأوضحت مصادر «عاجل» أن إجمالي حالات التسمم قاربت 140 حالة، خرج منها نحو 60 شخصًا حتى الآن، مؤكدةً إحالة عدة حالات إلى مستشفى المجاردة.

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وكانت مصادر «عاجل»، أكدت عدم وجود وفيات بين حالات التسمم في مستشفيات محايل حتى اللحظة.

وقالت إن الجهات الأمنية تحفظت على جميع العمالة الموجودة بالمطعم، فيما غادر المستشفيات والمراكز عدد من الأشخاص، بعد أن خضعوا للفحص.

وأرجعت المصادر سبب ارتفاع الأعداد التي استقبلتها المستشفيات في المنطقة والمحافظات المجاورة، إلى أن هناك أشخاصًا راجعوا المراكز احترازيًّا بعد معرفتهم بتسمم عدد من الأشخاص.