وزير التعليم: المعاقون ينتظرون منا ضمان حقوقهم والاستجابة لاحتياجاتهم

طمأن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المعاقين وأسرهم بأن وزارة التعليم ستقدم لهم عملًا يستجيب لاحتياجاتهم وضمن حقوقهم.

وقال آل الشيخ، خلال حفل تدشين مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة: «إن الواجب يحتم علينا أن نقدم لذوي الإعاقة ما هو أكبر من الشعور الإنساني»، وأضاف أن المعاقين وأسرهم «ينتظرون منا عملًا يستجيب لاحتياجاتهم، ويضمن حقوقهم».

وتابع آل الشيخ: «ليس في القلب ما هو أصدق من حبنا وتقديرنا لهم، وليس في الإحساس ما هو أجمل من إحياء الأمل فيهم، ورسم الابتسامة على وجوهم؛ لذا لا بد العمل من أجلهم»، موضحًا أن وزارة التعليم تخدم 75 ألف طالبٍ وطالبةٍ من ذوي الإعاقة في المملكة، وستعمل على تطوير المناهج الخاصة بهم، وتطوير البرامج في البيئات الأقل تقييدًا، سواء في المعاهد المتخصصة أو في التعليم الشامل، وتطوير وتحسين دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في التعليم، وتقديم الدعم التعليمي المناسب للمعاقين ذوي الموهبة، والإسهام في تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل.

وختم وزير التعليم قائلًا: «لكل أب وأم لمعاق تحية إجلال وتقدير؛ لتضحياتهما ولروحهما التي تفيض كل يوم بذلًا وعطاءً.. نحن معكم ولن نتخلى عنكم».