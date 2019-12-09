السعودية اليوم / إصابة 6 جنود عراقيين إثر سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على أحد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي



بغداد 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

أصيب 6 جنود عراقيين بجروح إثر سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على أحد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي اليوم.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي مقتضب من دون إيراد مزيد من التفاصيل، أن القوات الأمنية العراقية عثرت أثناء تفتيشها للمناطق المحيطة على منصة إطلاق الصواريخ وكان بعض الصواريخ قد تعطل إطلاقها.

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10:34ت م

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