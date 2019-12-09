السعودية اليوم / جمعية مساجدنا على الطرق تفتتح مسجد منسوبي الهيئة العامة للسياحة



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

افتتحت جمعية العناية بمساجد الطرق مسجد محطة الراي الواقع على طريق مكة المكرمة – الطائف في محطة الدريس بالسيل الكبير، وهو أحد الطرق التي يسلكها الحجاج والمعتمرين المغادرين بيت الله الحرام بعد أداء نسكهم.

وبني المسجد من مجموع تبرعات منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال برنامج الاستقطاع الشهري، إذ كانت بذرة هذه الفكرة على يد رئيس الهيئة سابقًا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أحمد بن محمد العيسى شكر وتقدير المجلس ولجانه الاستشارية في المناطق لسمو الأمير سلطان بن سلمان الرئيس الفخري للجمعية الذي أحدث النقلة النوعية في مساجد الطرق بشكل عام وقدم الكثير من الدعم والمساندة لمبادرات ومشاريع الجمعية بشكل خاص، بما مكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، مقدماً شكره وتقديره لكل مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ما قدم في هذا المسجد الذي يحمل اسم مسؤولي الهيئة، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم.

من جانبه أعرب رئيس اللجنة الاستشارية للجمعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الفايز عن سعادته بافتتاح المسجد، وأن منسوبي الهيئة قدموا لأنفسهم صدقة جارية وبذلوا من أموالهم ما يجعلهم إن شاء الله ينالون وعد الله في بناء بيوت لهم في الجنة مثلما روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من بنى مسجدًا لله كمفحص قطاة، أو أصغر بنى الله له بيتًا في الجنة) صححه الألباني.

وقدم الفايز شكره لرئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين حققوا نقلات نوعية كثيرة مؤخرا من أبرزها اطلاق الصندوق الوقفي لمساجد الطرق.

يذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة مجتمعية قام بها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء ممن يحمل هم خدمة أحب البقاع إلى الله.

ويُعد هذا المسجد هو الثاني عشر في مسار البناء لدى الجمعية وتبلغ مساحته (285م2) ويصل عدد المصلين والمصليات في وقت واحد (121 مصل ومصلية) ويبلغ عدد دورات المياه (12) وتحتوي على دورات مياه مجهزة بخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة لكل الجنسين.

وتسعى الجمعية إلى العناية المستدامة بمساجد الطرق تجهيزاً وصيانة وفق شراكات متميزة وفعالة، وتشرف الجمعية باستقبال الاقتراحات والتبرعات والشراكات مع كافة القطاعات عبر بريدها الرسمي:

// انتهى //

09:16ت م

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الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسافتتحت جمعية العناية بمساجد الطرق مسجد محطة الراي الواقع على طريق مكة المكرمة – الطائف في محطة الدريس بالسيل الكبير، وهو أحد الطرق التي يسلكها الحجاج والمعتمرين المغادرين بيت الله الحرام بعد أداء نسكهم.وبني المسجد من مجموع تبرعات منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال برنامج الاستقطاع الشهري، إذ كانت بذرة هذه الفكرة على يد رئيس الهيئة سابقًا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للفضاء والرئيس الفخري للجمعية، حيث أعلن عن هذه المبادرة خلال زيارته لأحد المساجد التي نفذتها الجمعية على طريق الرياض - الدمام في شهر رمضان لعام .ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أحمد بن محمد العيسى شكر وتقدير المجلس ولجانه الاستشارية في المناطق لسمو الأمير سلطان بن سلمان الرئيس الفخري للجمعية الذي أحدث النقلة النوعية في مساجد الطرق بشكل عام وقدم الكثير من الدعم والمساندة لمبادرات ومشاريع الجمعية بشكل خاص، بما مكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، مقدماً شكره وتقديره لكل مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ما قدم في هذا المسجد الذي يحمل اسم مسؤولي الهيئة، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم.من جانبه أعرب رئيس اللجنة الاستشارية للجمعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الفايز عن سعادته بافتتاح المسجد، وأن منسوبي الهيئة قدموا لأنفسهم صدقة جارية وبذلوا من أموالهم ما يجعلهم إن شاء الله ينالون وعد الله في بناء بيوت لهم في الجنة مثلما روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من بنى مسجدًا لله كمفحص قطاة، أو أصغر بنى الله له بيتًا في الجنة) صححه الألباني.وقدم الفايز شكره لرئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين حققوا نقلات نوعية كثيرة مؤخرا من أبرزها اطلاق الصندوق الوقفي لمساجد الطرق.يذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة مجتمعية قام بها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء ممن يحمل هم خدمة أحب البقاع إلى الله.ويُعد هذا المسجد هو الثاني عشر في مسار البناء لدى الجمعية وتبلغ مساحته (285م2) ويصل عدد المصلين والمصليات في وقت واحد (121 مصل ومصلية) ويبلغ عدد دورات المياه (12) وتحتوي على دورات مياه مجهزة بخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة لكل الجنسين.وتسعى الجمعية إلى العناية المستدامة بمساجد الطرق تجهيزاً وصيانة وفق شراكات متميزة وفعالة، وتشرف الجمعية باستقبال الاقتراحات والتبرعات والشراكات مع كافة القطاعات عبر بريدها الرسمي: [email protected] // انتهى //09:16ت م0014

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