

بريدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

التقى أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أمس، رئيس وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة بمقر الأمانة بمدينة بريدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم المشروعات النوعية المستهدفة للتنفيذ خلال الفترة القادمة بمدينة بريدة, بالإضافة إلى حالة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً.

ورحب أمين منطقة القصيم بزيارة لجنة الأهالي مؤكداً أن أمانة المنطقة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشاريعها وخططها التنموية التي تسعى بشكل مكثف على العمل عليها بدعم متواصل من سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية.

// انتهى //

09:14ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة القصيم يلتقي بلجنة أهالي بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.