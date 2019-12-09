السعودية اليوم / وزير الصحة يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي لسلامة المرضى



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

افتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي لسلامة المرضى - إعلان جدة ( المضي قدماً)، وذلك في فندق الكراون بلازا بالرياض.

وتضمن الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة تكريم عددٍ من الفائزين من المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى.

وأكد الدكتور الربيعة في كلمة الافتتاح على الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية الخاصة في مختلف مناطق المملكة في المشاركة مع الوزارة في تحقيق سلامة وصحة المرضى.

وأشار إلى أن الوزارة حققت من خلال الرقم 937 الذي تم تخصيصه للتواصل بين المرضى والأطباء في جميع التخصصات وتقديم الاستشارات على مدار الساعة واستقبال ورصد بلاغات المرضى والعمل على إنجازها في أسرع وقت وأي مكان، نقلة كبيرة في متابعة الحالات المرضية وبسرعة عالية، مؤكداً أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية ماضية في تقديم المزيد من الخدمات الصحية.

وفي ختام الحفل تجول معالي الوزير توفيق الربيعة، يرافقه مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي على الأجنحة المشاركة في فعاليات المؤتمر.

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