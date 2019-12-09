شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يفتتح مؤتمر "الحياة الصحية" والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مؤتمر تعزيز الحياة الصحية بالتعاون مع " Saudi_SFA و "SaudiCDC ". ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الصحة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

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