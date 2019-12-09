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تنبيه من هطول أمطار رعدية على #نجران
تستمر حتى الـ 11 مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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