، ضوابط أكثر تشددًا.. "أبل" تستعد لطرح تحديث جديد على هواتف "آيفون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمنح الأبوين القدرة على تقييد الوصول إلى جهات الاتصال في وقت معين

كشفت تقارير صحفية، أن شركة "أبل" الأمريكية، تستعد لطرح تحديث جديد لنظام تشغيلها على هواتف "آيفون" وساعات "آي ووتش".

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "أبل" ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل "آي أو إس 13.3"، والذي سيتضمن ضوابط أكثر تشددًا.

وسيركز التحديث الجديد على آيفون على الضوابط التي تمكّنها "أبل" للأبوين على أبنائهم؛ لضمان خصوصيتهم وعدم استخدامهم الهواتف الذكية بشكل يضر خصوصيتهم أو ينتهكها، بالإضافة إلى دعمه مفاتيح أمان أكثر قوة.

ومن المتوقع أن تبدأ "أبل" في طرح التحديث الجديد على هواتف "آيفون" بدءًا من يوم 11 ديسمبر.

ويمنح تحديث "آيفون" الجديد الأبوين القدرة على تقييد الوصول إلى جهات الاتصال في وقت معين؛ بحيث يمكنهم تحديد من يستطيع الأطفال التحدث معهم، ومتى يتحدثون معهم سواء عن طريق المكالمات الصوتية أو المكالمات المرئية أو بخاصية "فيس تايم".

وستمكّن تلك الميزة الأبوين من إمكانية منع الأطفال من إجراء محادثات الفيديو مع أصدقائهم طوال الليل مثلًا.

كما سيقدم تحديث "آيفون" مفاتيح أمان جديدة أطلقت عليها اسم "FIDO2"، والتي تسمح بتسجيل الدخول لحسابات مختلفة دون تسجيل كلمة مرور، مع ضمان عدم اختراقها من أي متطفلين.أبل تحديث آيفون