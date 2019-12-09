- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت بلدية محافظة ينبع لجميع المستأجرين للمحال والبسطات بسوق الخضار، اعتزامها إزالة السوق الحالي، وذلك لقرب افتتاح سوق الخضار المركزي؛ داعية جميع المستأجرين إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالبلدية لتحديث البيانات والوقوف على الإعدادات الواجب اتباعها للتسجيل بالسوق الجديد قبل نهاية يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، أغلقت بلدية محافظة ينبع مطعماً مخالفاً للاشتراطات الصحية وضبطت عدداً من المخالفات في محال متعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية تفتقر لأدني الاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين منهم.
وواصلت وكالة البلدية للخدمات ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية بالمحافظة؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات، منها تدني مستوى النظافة وعدم التزام العمالة بالزي، إضافة إلى وجود لحوم مجهولة المصدر وأطعمة محضّرة من اليوم السابق؛ حيث تم إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.بلدية ينبع ينبع سوق الخضار
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 09:21 AM
دعت جميع المستأجرين إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالبلدية لتحديث البيانات
أعلنت بلدية محافظة ينبع لجميع المستأجرين للمحال والبسطات بسوق الخضار، اعتزامها إزالة السوق الحالي، وذلك لقرب افتتاح سوق الخضار المركزي؛ داعية جميع المستأجرين إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالبلدية لتحديث البيانات والوقوف على الإعدادات الواجب اتباعها للتسجيل بالسوق الجديد قبل نهاية يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، أغلقت بلدية محافظة ينبع مطعماً مخالفاً للاشتراطات الصحية وضبطت عدداً من المخالفات في محال متعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية تفتقر لأدني الاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين منهم.
وواصلت وكالة البلدية للخدمات ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية بالمحافظة؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات، منها تدني مستوى النظافة وعدم التزام العمالة بالزي، إضافة إلى وجود لحوم مجهولة المصدر وأطعمة محضّرة من اليوم السابق؛ حيث تم إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.
، بلدية ينبع تعلن عزمها إزالة سوق الخضار الحالي تمهيداً لافتتاح "المركزي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية ينبع تعلن عزمها إزالة سوق الخضار الحالي تمهيداً لافتتاح "المركزي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.