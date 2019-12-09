شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح على نجران حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.