- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم توجيه باستمرار العمل بمركز صحي بحر أبوسكينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توجيه باستمرار العمل بمركز صحي بحر أبوسكينة
لمتابعة الوضع الصحي لحالات التسمم
متابعات الخليج 365- احمد الشهري - محايل
وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري باستمرار العمل في مركز صحي بحر أبو سكينة بمحافظة محايل وذلك لمتابعة الوضع الصحي للحالات التي قد تتطلب ذلك وتقديم الاستشارات اللازمة لذويهم.
وكان مستشفى محايل العام قد استقبل عدداً من حالات التسمم بأحد المطاعم الشعبية بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة.
وكان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قد وجه بتشكيل لجنة عاجلة من قبل الأمانة بقيادة المدير العام للرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين؛ لبحث مسببات التسمم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.
وأكدت الأمانة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وعبر متابعة من قِبل مختصين من أمانة المنطقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه باستمرار العمل بمركز صحي بحر أبوسكينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.