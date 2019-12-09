أمير مكة يعلن مضاعفة قيمة جائزة خطنا من تراثنا

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عن مضاعفة قيمة جائزة “خطنا من تراثنا” لتصبح قرابة نصف مليون ريال، جاء ذلك خلال تتويج سموه الفائزين بالجائزة.

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وكرم الأمير خالد الفيصل بجائزة المسابقة التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بجدة وشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية وشارك فيها أكثر من 700 متسابق تم قبول أعمال 60 خطاطاً تنافسوا على جوائز المسابقة في أفرع الخطوط وهي الديواني والنسخ والثُلث والتشكيلي، توحدت مواضيعها حول كلمات خالدة عن خادم الحرمين الشريفين.

وخلال الحفل زار الأمير خالد الفيصل المعرض المصاحب والذي يحوي الأعمال الفائزة للخط العربي ثم سلم سموه الجوائز للفائزين التسعة الأوائل وهم عبد الرحمن المالكي وإبراهيم آل زايد وعبيد النفيعي، في فرع خط الثُلث، وخالد الدحمي ورائد الشمري وحيدر العلوي في فرع خط النسخ، وجمال العنزي وبشائر عبد اللطيف وليلى النجار في فرع الخط الديواني.

وأعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح عن شكره للأمير خالد الفيصل على دعمه للحراك الثقافي والفني بما يعزز ويرسخ القيم الوطنية.

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