، "الباردة" تتربع .. "المسند": حالة مطرية تؤثر في 3 مناطق بينها العاصمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحدّث عن استقرار جوي فيما توقّعت "الأرصاد" هطولات رعدية وغباراً ورياحاً

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من العاصمة الرياض والشرقية والحدود الشمالية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم حالة مطرية تؤثر في (أجزاءٍ) من مناطق #الرياض و#الشرقية و#الحدود_الشمالية، ولبقية المناطق متوقع استقرار جوي؛ حيث يتربع مرتفع جوي وكتلة باردة فوق أجوائنا".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة, القصيم)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.حالة الطقس أمطار الأرصاد حالة مطرية