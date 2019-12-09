- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من العاصمة الرياض والشرقية والحدود الشمالية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم حالة مطرية تؤثر في (أجزاءٍ) من مناطق #الرياض و#الشرقية و#الحدود_الشمالية، ولبقية المناطق متوقع استقرار جوي؛ حيث يتربع مرتفع جوي وكتلة باردة فوق أجوائنا".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة, القصيم)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.حالة الطقس أمطار الأرصاد حالة مطرية
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:40 AM
تحدّث عن استقرار جوي فيما توقّعت "الأرصاد" هطولات رعدية وغباراً ورياحاً
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من العاصمة الرياض والشرقية والحدود الشمالية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم حالة مطرية تؤثر في (أجزاءٍ) من مناطق #الرياض و#الشرقية و#الحدود_الشمالية، ولبقية المناطق متوقع استقرار جوي؛ حيث يتربع مرتفع جوي وكتلة باردة فوق أجوائنا".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة, القصيم)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
، "الباردة" تتربع .. "المسند": حالة مطرية تؤثر في 3 مناطق بينها العاصمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الباردة" تتربع .. "المسند": حالة مطرية تؤثر في 3 مناطق بينها العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.