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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيه عن تعازيه لفخامته، ومواساته ودعمه أسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل له مشاعر الشعب السعودي الذي عبّر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.
وجدّد سمو ولي العهد، خلال الاتصال، التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قِبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد على التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دونالد ترامب إطلاق النار في فلوريدا
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:09 AM
في اتصال هاتفي .. أكّد على تعاون المملكة مع جهات التحقيق الأمريكية وتزويدها بالمعلومات
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيه عن تعازيه لفخامته، ومواساته ودعمه أسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل له مشاعر الشعب السعودي الذي عبّر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.
وجدّد سمو ولي العهد، خلال الاتصال، التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قِبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد على التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.
، ولي العهد يعبّر عن تعازيه ومواساته للرئيس الأمريكي لأسر ضحايا حادث فلوريدا المأساوي ،
المصدر : الخليج 365
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