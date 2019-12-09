شكرا لمتابعة خبر عن إلزام مواطن بتسديد 115 ألف ريال وحبسه بعدما أهمل طليقته وأولاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت محكمة التنفيذ بجدة، إلزام مواطنا بتسديد مبلغ 115 ألف ريال، إجمالي نفقة طليقته و4 من الأبناء والبنات ثبت إهماله لهم منذ 8 أعوام.

واستند أمر التنفيذ إلى الحكم الصادر للزوجة المطلقة بأحقيتها وأبنائها للنفقة من زوجها السابق، ليلزمه قاضي التنفيذ بتنفيذ ما ورد في السند التنفيذي خلال 5 أيام قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وعقب مضي الأيام الـ5 تم إيداعه السجن حتى سدد كامل المبلغ، وتضمّن الحكم إلزام المواطن، بتسليم طليقته مبلغ 2000 ريال شهرياً كنفقة مستقبلية لأولاده الأربعة.