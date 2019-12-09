شكرا لمتابعة خبر عن مستجدات قضية ضحية استئصال الغدة التناسلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في متابعة لآخر التطورات في قضية نهار الحارثي، ضحية استئصال إحدى غدتيه التناسليتين، فقد تم طلب الشاهد الذي أوصل الطفل إلى المستشفى لسماع أقواله وتفاصيل دقيقة عن الواقعة، والملابسات التي حدثت خلال وجوده في المستشفى.

وتنظر الهيئة الطبية الشرعية بمحافظة الطائف، غدا الثلاثاء، القضية، وذلك بعد جلسة الثلاثاء الماضي التي اكتمل فيها رفع المطلوب من أسماء الأشخاص المتهمين بالتأخير في استقبال الحالة.

يذكر أن تقرير طبي صادر من مستشفى الملك فيصل بالطائف، كشف أن السبب في تأخير الحالة هو إهمال طول المدة منذ وقوع الحادثة وحتى الكشف وإدخالها العمليات.