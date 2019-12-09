شكرا لقرائتكم خبر عن محققون أمريكيون يفجرون مفاجأة مزلزلة بشأن الجهة التي تقف خلف الطيار السعودي الذي هاجم قاعدة عسكرية في فلوريدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الأحد أن المحققين يعتقدون أن ضابطًا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة، عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا. وقالت راشيل روخاس المحققة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الاتحادي في جاكسونفيل، في مؤتمر صحفي إن مطلق النار ”استخدم في الهجوم مسدس جلوك 45 عيار 9 مليمترات اشتراه بشكل قانوني“.

وأضافت روخاس رئيسة فريق المحققين في القضية: ”تقييمنا حاليا هو أن مسلحا واحدا ارتكب هذا الهجوم ولم يتم اعتقال أحد في هذه القضية.. نبحث بإمعان جدًا لمعرفة دوافعه وأطلب التحلي بالصبر“. وأكدت السلطات الأمريكية أن طمرتكب الهجوم أحد أفراد سلاح الجو السعودي الذي كان موجودا في القاعدة في إطار برنامج تدريب للبحرية الأمريكية“. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن ”المهاجم هو محمد سعيد الشمراني (21 عاما) وهو ضابط برتبة ملازم ثاني“. وقالت روخاس إن عدة طلاب سعوديين كانوا على صلة وثيقة بالمهاجم وهم يتعاونون مع المحققين. وأضافت: ”قائدهم السعودي حظر عليهم مغادرة القاعدة وتعهدت الحكومة السعودية بالتعاون بشكل كامل مع تحقيقنا“.

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محققون أمريكيون يفجرون مفاجأة مزلزلة بشأن الجهة التي تقف خلف الطيار السعودي الذي هاجم قاعدة عسكرية في فلوريدا



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