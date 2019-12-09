4 معايير تحدد أجمل الصقور في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز

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تنطلق الخميس المقبل مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2، بمشاركة صقارين من داخل المملكة وخارجها، على مدى 3 أيام، للظفر بجوائز تبلغ 3 ملايين ريال.
ويتم تحديد الصقر الفائز عبر 4 معايير هي: “تناسق الطول واللون”، و”أجزاء الجسم”، و”دقة الريش”، و”الاصطفاف”، وتتضمن المنافسات 5 أشواط, اثنان منها يوم الخميس لفئتي حر من حر فرخ، وحر من حر قرناس، واثنان يوم الجمعة للجير بيور، وللفرخ والقرناس.
ويقام الشوط الخامس والأخير يوم السبت لفئة الحر قرناس، وخُصص لكل شوط جوائز بمبلغ 600 ألف ريال، بواقع 300 ألف و200 ألف و100 ألف ريال لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.
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