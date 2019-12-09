تطبيق OnePlus Gallery يحصل على ميزة تكبير الفيديو وطريقة أخرى لفرز الصور

︎ :

.

يحصل تطبيق معرض صور أجهزة ون بلس OnePlus Gallery على الكثير من التحديثات، ولكن تظل هذه التحديثات في إطار الإصلاحات العامة والتحسينات على الاستقرار، هذه المرّة هناك تحديث جديد له ومعه تم إضافة ميزتين اثنتين، الأولى ميزة تكبير الفيديو عند تشغيله، والثانية إمكانية فرز الصور بطريقة جديدة.

بالنسبة للميزة الأولى، فقد جاءت في إصدار OnePlus Gallery 3.7.13 والذي بدأء اطلاقه منذ اسابيع قليلة، ولكنه الآن قد وصل للجميع، بحيث يمكنك النقر مزدوجًا لملء الشاشة رأسيًا أو استخدام خيار تكبير الفيديو ثم حرّك الفيديو للتركيز على جزء الإطار الذي تهتم به.

Advertisements



أما بالنسبة لفرز الصور، فقد ظهرت للتو مع أحدث إصدار للمعرض 3.7.19، بحيث ستجد هذا الخيار في تبويب الإعدادات ومن ثم خيار فرز الصور حسب، ويمكنك هنا ترك الصور مرتبة حسب تاريخ الالتقاط أو حسب تاريخ إضافتها إلى هاتفك.

أخيرًا، لتجربة هذه الميزات، يجب أن يكون لديك إصدار OnePlus Gallery 3.7.19 فأحدث من التطبيق..، ويمكنك الحصول عليه بالانتقال الى صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي، أو تحميل ملفه الـ APK.

تحميل تحديث OnePlusGallery 3.7.19 على متجر جوجل بلاي.

تحميل ملف الـ APK لتحديث OnePlusGallery 3.7.19.

