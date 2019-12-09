شركة فيس بوك ترفع دعوى قضائية ضد شركة الإعلانات ILikedAD بداعي الاحتيال

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قامت شركة فيس بوك برفع دعوى قضائية في محكمة ولاية كاليفورنيا ضد شركة ILikeAd Media International Co ومطورتي تطبيقات يعملان تحتها وهما Chen Xiao Cong وHuang Tao لضلوعهما بعمليات اختراق حسابات مستخدمين في المنصة واستغلالها بالإعلانات.

حيث قالت فيس بوك في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنه وفي ظل سعيها للمحافظة على بيئة آمنة لمستخدميها ومحاربتها لجميع النشاطات المسيئة والتي تهدد المستخدمين؛ قامت برفع دعوى قضائية في 5 ديسمبر ضد الشركة الواقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ.

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حيث تقوم الشركة بزرع برمجيات خبيثة في إعلانات تحوي صوراً للمشاهير تغري المستخدمين بالضغط عليها، حيث عند قيام المستخدم بذلك يتم تنصيب البرمجية على نظامه تسمح لهم بالسيطرة عليه

ومن ثم استغلال حسابات المستخدمين للترويج والإعلان عن منتجات غير أصلية ومقلدة وأنواع من المكملات الغذائية وأدوية الضعف الجنسي، حيث تقوم شركة ILikeAD حسب ما كشفت فيس بوك بإخفاء الوجهة الأساسية للروابط التي تستخدمها في إعلاناتها عبر صفحات هبوط مختلفة عن تلك المستخدمة في المنصة.

فيما لم تكشف المنصة عن الآلية التي توصلت بها لوقوف شركة الإعلانات ILikeAD خلف هذه الاختراقات والممارسات غير القانونية..، إلا أنها أشارت إلى سعيها الدائم لتطبيق كافة السياسات والقوانين الخاصة بحماية المستخدم وبياناته وعدم استغلالها من قبل المعلنين.

