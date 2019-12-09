Mac Pro وشاشة Pro Display XDR متاحان للطلب خلال يومين

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أرسلت شركة آبل إشعارات عبر البريد الإلكتروني لزبائنها تخبرهم بأن الطلب على جهاز Mac Pro الجديد مع شاشة Pro Display XDR سيكون متاحاً في العاشر من ديسمبر الجاري أي بعد يومين من الآن.

كانت شركة آبل قد صرحت سابقاً بأن ماك برو صاحب المواصفات العالية وشاشة Pro Display XDR سيكونان متاحان لطلب الزبائن خلال خريف 2019 إلا أن تأخر الشركة نوعاً ما أدى لوجود شكوك حول الموعد.

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إلا أن تقرير لـBloomberg نهاية نوفمبر الماضي أكد على أن الشركة ملتزمة بموعدها في بداية ديسمبر وقبل إنتهاء فصل الخريف؛ ليؤكد البريد الإلكتروني الذي أرسلته آبل اليوم على الموعد بشكل نهائي.

ووفقاً لنص الرسالة فقد قالت آبل أن Mac Pro وشاشة Pro Display XDR سيتوفران للطلب في العاشر من ديسمبر؛ مما يفيد بأن المستهلك سيكون قادر على طلب مواصفات بعينها حسب رغبته وما يناسب أعماله؛ لكن يبقى احتمال شحن الجهاز خلال فترة قصيرة ليس أكيداً، وقد تتطلب العملية مزيداً من الوقت.

والجدير بالذكر أن سعر Mac Pro بالمواصفات الأساسية هو 6000 دولار..؛ حيث يملك ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت ومعالج Intel Xeon ثماني النواة ومعالج رسومات Radeon Pro 580X مع ذاكرة تخزين 256 جيجا SSD.

أما شاشة Pro Display XDR قياس 32 بوصة فيبدأ سعرها من 5000 دولار ومع حامل الشاشة من آبل سيصبح السعر 6000 دولار!

