إطلاق أول تلفاز ذكي بعلامة نوكيا التجارية

︎ :

.

عادة عندما نسمع باسم نوكيا، فإن المنتج سيكون هاتف سواء محمول عادي أو ذكي، لكن الآن أضيفت نوع جديد من المنتجات وهي التلفاز الذكي وإن لم تكن نوكيا نفسها تصنعها لكنها تحمل علامتها التجارية.

حصلت عملاقة التجارة الإلكترونية الهندية Flipkart على ترخيص استخدام علامة نوكيا التجارية في منتج جديد كلياً وهو تلفاز ذكي.

Advertisements

وأول الأجهزة سيكون تلفاز ذكي بنظام التشغيل أندرويد تي في ومن قياس 55 بوصة بشاشة 4K من نوع LED.

يحمل التلفاز معالج رباعي النوى وذاكرة عشوائية 2.25 غيغابايت و يدعم الاتصالات اللاسلكية واي فاي و بلوتوث وله عدة منافذ HDMI و USB. ويتميز بصوتيات JBL by Harman وسماعات 24 واط ودعم لتقنيات Dolby Vision.

سيباع التلفاز بسعر 590 دولار تقريباً وسيتاح بدءاً من العاشر من ديسمبر الجاري.

