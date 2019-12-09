آبل قد تطلق آيفون بلا منافذ في 2021

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كشف المحلل الشهير بدقة تقاريره Ming-Chi Kuo أن آبل تعتزم التخلي عن منفذ Lightning الشهير لكن ليس من أجل استبداله بـ USB-C مثلاً، بل سيكون الآيفون بلا منافذ بالكامل ويعتمد فقط على الاتصال اللاسلكي بالشاحن والسماعات.

هذه التوقعات تخص الآيفون الذي ستطلقه آبل في عام 2021 والذي سيكون النسخة الرائدة والأعلى مواصفات ولن تطبق الأمر على كافة الهواتف التي ستكشف عنها خلال تلك السنة.

بالطبع هذه الخطوة ستكون بمثابة اختبار عملي للسوق، وبما أن التقرير مبكر جداً هناك مجال واسع للتخلي عن الفكرة.

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أما عن العام المقبل 2020 فإن المحلل الشهير يتوقع بإطلاق آبل أربعة هواتف آيفون كلها تعمل بشاشة OLED. وسيكون قياس الأصغر منها 5.4 بوصة واثنان بقياس 6.1 بوصة والأخير الأكبر 6.7 بوصة.

وتفيد تقاريره أن كافة الهواتف الأربعة ستدعم الجيل الخامس والاختلاف الرئيسي بين الهواتف إضافة لقياس الشاشة سيكون في الكاميرات.

فالنسخة الأصغر ستحمل كاميرا مزدوجة، بينما النسخة الأعلى وأحد هاتفي 6.1 سيحملان ثلاثة كاميرات وحساس ثلاثي الأبعاد 3D.

من ناحية أخرى سيكون هناك إصدار جديد iPhone SE 2 خلال النصف الأول من السنة وبقياس 4.7 بوصة مع شاشة LCD وتصميم مشابه للغاية لهاتف آيفون 8، لكن ينقصه حساس بصمة الوجه وسيتم وضع حساس بصمة الأصبع ضمن زر الطاقة.

يبدو أن آبل لديها الكثير مما يجب أن تفعله خلال العامين المقبلين، وهناك تغييرات كبيرة نسبياً سنراها في هواتفها المختلفة..، ولعل التغيير الأكبر هو التخلي عن المنافذ وجعل آيفون قطعة كبيرة من الزجاج والألومنيوم ما يعطيه تصميماً رائعاً، لكن ماذا عن فعالية الشحن اللاسلكي؟

