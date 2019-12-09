بالصور .. 750 مشاركًا في فعالية «أمشي .. لصحتي» بجازان

شهدت فعالية «أمشي .. لصحتي» التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان -ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية- مساء الأحد، مشاركة أكثر من 750 مشاركًا ومشارِكة من طلاب وطالبات المنطقة، ومن القيادات التعليمية؛ يتقدمهم المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وتنوعت الفئات العمرية المشارِكة في الفعالية من الجنسين بين الشباب والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى مشاركة 85 فرقة تطوعية و15 فرقة كشفية و 22 ناديًا من أندية الأحياء (بنين وبنات).

وتهدف الفعالية إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة، ونشر ثقافة المشي والرياضة بين أفراد المجتمع، وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط، ورفع نسبة ممارسي الرياضة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير التعليم، أن هذه الفعالية تأتي ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع عامةً وليس للطلاب والطالبات فحسب، بل سيمتد أثرها إلى جميع الأسر، مضيفًا أن السلوك الصحي والغذاء الصحي سيؤثر إيجابيًّا في مستوى الطلاب والطالبات الدراسي.

وأضاف مدير التعليم أن هذه الفعاليات ستسهم في زيادة الوعي بأهمية الرياضة وخفض نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري والقلب، مقدمًا الشكر لجميع الجهات الأمنية والحكومية المشارِكة في تنفيذ الفعالية ولجميع اللجان العاملة.