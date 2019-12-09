شكرا لمتابعة خبر عن أول مواطن يمتهن الحلاقة في بريدة: «أزين من اللي راتبه 4 آلاف» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول افتتاح مواطن شاب صالون حلاقة ليصبح أول حلاق سعودي في بريدة. وأعرب المواطن عن سعادته بمهنته الجديدة بينما كان يضع اللمسات الأخيرة على صالونه الجديد، قائلا: شغل زين، أزين من اللي راتبه 3 أو 4 آلاف. وأوضح أن الصالون سيقدم خدمة الحلاقة في المنازل أيضًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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