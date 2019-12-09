جدة: التحقيق في اشتعال «مستودعي الخمرة»

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة يحويان موبيليا وقطع غيار دون وقوع أي إصابات. ووفقاً للمتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، ورد بلاغ باشتعال مستودعين في حي الخمرة، وعلى الفور هرعت آليات الإطفاء إلى الموقع وعند الوصول تمت السيطرة على النيران وإخمادها، دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة. وبيَّن أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة يحويان موبيليا وقطع غيار دون وقوع أي إصابات. ووفقاً للمتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، ورد بلاغ باشتعال مستودعين في حي الخمرة، وعلى الفور هرعت آليات الإطفاء إلى الموقع وعند الوصول تمت السيطرة على النيران وإخمادها، دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة. وبيَّن أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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