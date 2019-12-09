شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجِّه بتقديم أفضل رعاية لحالات التسمم في بحر أبو سكينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريِّح ، مغرم عسيري (أبها)

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات التي توجهت أمس (الأحد) للمراكز الصحية في محايل عسير وتظهر عليها أعراض أولية يشتبه أنها ناتجة عن تسمم غذائي (حسب الأعراض الإكلينكية الظاهرة مبدئياً).

وتابع مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد عايض عسيري، تنفيذ توجيهات أمير المنطقة، والاطمئنان على الوضع الصحي لهم.

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وأوضح المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن القطاع الصحي في محايل عسير استقبل أمس عدداً من الحالات وقدمت الخدمات الطبية والعلاجية لها منذ وصولها إلى المنشآت الصحية.

وبيَّن أن الوضع العام للمصابين مطمئن ومعظم الحالات في استجابة للخطة العلاجية، مشيراً إلى البدء في إجراءات التقصي الوبائي المتبعة عادةً في مثل هذه الحالات وجمع العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق، لافتاً إلى أن عدد الحالات المنومة حالياً بلغ 120 حالة في عدة مستشفيات بالمنطقة، كما تم تسجيل خروج 14 حالة والإجمالي (134 حالة). وقال إن جميع المصابين يحظون بالعناية الطبية الكاملة ووضعهم الصحي مستقر ومطمئن بشكل عام.

من جهتها، أعلنت أمانة منطقة عسير أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن تسمم عدد من الحالات في مركز بحر أبو سكينة، فإن أمانة عسير تود أن تؤكد بأنها تلقت بلاغاً عن وجود 90 حالة تسمم استقبلها مستشفى محايل عسير العام، وعلى الفور أغلقت البلدية المطعم احترازياً وتعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات في ما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة، فيما كُلِّف عدد من المراقبين بأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات لإرسالها لمختبر البلدية. وأكدت الأمانة أن هذه الوجبات التي تم تناولها، معدَّة من قبل أحد المطاعم في المركز، ويجري حالياً التأكد من مسببات التسمم وصلاحية الوجبات. ونوَّهت أمانة منطقة عسير بأنه قد صدر توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات التسمم وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.