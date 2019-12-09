الجبير يناقش ومسؤول أمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. جاء ذلك، خلال استقبال الجبير أمس (الأحد) بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، ريتشارد هاس. حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.



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