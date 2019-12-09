وزير الخارجية يستعرض والسفير الإماراتي الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد. كما التقى الأمير فيصل بن فرحان رئيس الحزب الحاكم في جمهورية موريشوس شوكت سودهن. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك. حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
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