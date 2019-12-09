شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: نتطلع لتحصين الشباب فكرياً وتفعيل النصح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تؤديه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفعيل شعيرة النصح والإرشاد في المجتمع، وضرورة المشاركة في تقديم برامج وأنشطة هادفة وفاعلة للشباب والفتيات تساهم في رفع تحصينهم الفكري.

وتسلم خلال استقباله في الإمارة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وسام بن أحمد القاسم تقريراً عن إنجازات الفرع خلال مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج العام الماضي.