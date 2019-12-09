شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يستعرض مشاريع وخطط التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) استعرض أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أبرز المشاريع التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية. استعرض أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أبرز المشاريع التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية. وناقش خلال لقائه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومدير تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، وعددا من مسؤولي الوزارة، احتياجات المنطقة من المشاريع، وبحث إمكانية تطوير فروع الجامعات في عدد من المحافظات ورفع مستوى الأداء التعليمي والخدمات التعليمية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن سلمان يستعرض مشاريع وخطط التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.