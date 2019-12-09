شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ناصر: تسهيل الاستثمار وطرح الفرص التعدينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي جازان)

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة.

واستعرض خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد فقيه، الفرص الاستثمارية التي تقدمها الوزارة بالمنطقة وما يمكن تقديمه للمستثمرين من خدمات وتسهيلات تصب في مصلحة المنطقة.

من جهته، أكد المهندس فقيه عمل الوزارة على تقديم التسهيلات والدعم لتنمية ودفع عجلة الاستثمارات التعدينية التي تعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها، لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية.

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من جهة ثانية، بحث أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة أمس، الآليات والسبل الكفيلة لتنفيذ مبادرة أرامكو لزراعة وإنتاج البن في جبال جازان، وذلك بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وقدم محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني ومدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المهندس مساوى بن أشيب صميلي، ومدير الجمعية الخيرية بفيفا يزيد بن أسعد الفيفي، شرحاً حول الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية بالمحافظة، للإسهام في تنفيذ المبادرة.

وناقش اللقاء التقارير المقدمة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وخدمات المياه بالمنطقة حول الخدمات التي تقدمها تلك الجهات والمهمات والأعمال المناطة بها لخدمة أبناء المنطقة بوجه عام والمناطق الجبلية من خلال تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمزارعي البن وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التطورات العلمية في طرق زراعة وحصاد البن.

وتناول اللقاء تقرير المرحلة الأولى من مبادرة أرامكو والجمعية الخيرية بمحافظة فيفا التي تهدف لضمان استمرار المزارعين في الاهتمام بشجرة البن كرمز ثقافي وكنز تاريخي وكشجرة تقدم عائداً اقتصادياً، والعمل على إدخال محصول البن إلى مصاف أنواع البن العالمية، وما شملته المرحلة الأولى من المبادرة من أعمال المسح الميداني لأشجار البن في القطاع الجبلي بمنطقة جازان كافة.