شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: تطوير الإعلام بالتجارب العالمية الرقمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-

شدد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على أهمية مناقشة وطرح القضايا والمواضيع والتجارب العالمية الناجحة في التحول الرقمي لتطوير الصناعة الإعلامية، مشيداً بالجهود التي تقدمها هيئة الصحفيين السعوديين كونها تساهم في تطوير أداء الإعلام، مدللا على ذلك بما قدم من خلال «منتدى الإعلام السعودي»، المقام تحت شعار «صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات».

وبحث خلال استقباله في مكتبه بالإمارة في مدينة بريدة أمس، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، بحضور مستشار أمير المنطقة إبراهيم بن سعد الماجد، عددا من المواضيع ذات العلاقة في المجال الصحفي، وسبل تعزيز دور الهيئة عبر افتتاح فرع لها بالمنطقة.

من جهة ثانية، رعى أمير منطقة القصيم بمكتبة بديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة بين الأمانة العامة لجائزة القصيم للتميز والإبداع مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والجمعية السعودية للجودة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان.

وتهدف الاتفاقيتان إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق ما تتطلع إليه الجائزة عبر نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع معدل جودة تحصين المجتمع وقائيا ضد التيارات الفكرية المتطرفة والعمل على تنمية الاعتدال ونشر الوسطية ونبذ التطرف وتعزيز مفهوم جودة الحياة.