شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم الوجبات المسممة في محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري ، خالد آل مريّح (أبها) أصيب عدد كبير من المواطنين بالتسمم إثر تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم بمركز أبو سكينة بمحافظة محايل عسير. ورصدت "الخليج 365" قيام البلدية والجهات الأمنية بإغلاق المطعم بشكل فوري واتخاذ الإجراءات النظامية حياله وإيقاف العاملين فيه، فيما استنفر مستشفى محايل عسير طاقته لاستقبال الحالات التي وصلت إلى الطوارئ. أصيب عدد كبير من المواطنين بالتسمم إثر تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم بمركز أبو سكينة بمحافظة محايل عسير. ورصدت "الخليج 365" قيام البلدية والجهات الأمنية بإغلاق المطعم بشكل فوري واتخاذ الإجراءات النظامية حياله وإيقاف العاملين فيه، فيما استنفر مستشفى محايل عسير طاقته لاستقبال الحالات التي وصلت إلى الطوارئ. وذكر مصدر مطلع بأنه تم سحب عينات من مأكولات المطعم لفحصها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطعم الوجبات المسممة في محايل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.