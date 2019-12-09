شكرا لقرائتكم خبر عن نزع ملكية 39 عقاراً لطريق كورنيش الناصرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz- بدأت بلدية محافظة القطيف إجراءات نزع ملكية 39 عقارا واقعا في شمال الناصر بالمخطط المعتمد رقم (ش ق 1571) لفتح مسار شارع عرض (40م) الممتد من ميدان كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع «الجبيل - الدمام». وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن النمو السكاني في المحافظة أحد العوامل التي تتسبب في أزمة مرورية أخلّت بانسياب الحركة المرورية، ما دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة. ودعا أصحاب العقارات التي تقع على هذا الشارع لإحضار الوثائق المطلوبة بعد غد (الأربعاء)، صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة (إن وجدت) مع الأصل، صورة رخصة البناء (إن وجدت)، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة (إن وجد) مع الأصل.

بدأت بلدية محافظة القطيف إجراءات نزع ملكية 39 عقارا واقعا في شمال الناصر بالمخطط المعتمد رقم (ش ق 1571) لفتح مسار شارع عرض (40م) الممتد من ميدان كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع «الجبيل - الدمام». وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن النمو السكاني في المحافظة أحد العوامل التي تتسبب في أزمة مرورية أخلّت بانسياب الحركة المرورية، ما دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة. ودعا أصحاب العقارات التي تقع على هذا الشارع لإحضار الوثائق المطلوبة بعد غد (الأربعاء)، صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة (إن وجدت) مع الأصل، صورة رخصة البناء (إن وجدت)، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة (إن وجد) مع الأصل.

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