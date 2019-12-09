شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم 5 أشخاص بـ«أبرق الكبريت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الحكمي (الدمام)

تفحم 5 أشخاص في حادثة مرورية وقعت بين مركبتين مساء أمس الأول على طريق أبرق الكبريت - الخفجي، وباشرت الفرق الأمنية الموقع وعمل الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في السيارتين قبل إخراج المحتجزين داخلهما.

وتشير المعلومات الأولية إلى وفاة 4 أشخاص احتجزوا في مركبتهم بعد اندلاع النيران فيها، فيما توفي الشخص الخامس في سيارته متأثراً بحروق وإصابات بالغة.